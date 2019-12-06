Придуман способ сделать места в экономклассе самолета комфортными

Британская компания Universal Moment, принадлежащая креативному бюро New Territory, представила разработку инновационных сидений, благодаря которым перелет в экономклассе самолета станет комфортнее. Об этом сообщает The Sun.

Запатентованный проект показали на саммите RedCabin Aircraft Cabin Innovation в Берлине. По задумке инженеров, когда пассажир откинет спинку кресла, по обе стороны от него откроются две мягкие вертикальные панели. Они позволят ему опереться головой во время сна, а также обеспечат дополнительную приватность.

Отмечается, что панели складываются по принципу оригами, и при желании их можно убрать.

В июле Федеральное управление гражданской авиацией США сертифицировало революционную конфигурацию салона, которая позволит решить проблему тесноты на центральных креслах в самолете. Новая конфигурация подразумевает небольшое смещение всех центральных кресел назад. Благодаря зигзагообразной форме подлокотников пользоваться каждым из них смогут сразу два пассажира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!