В центре Киева нашли труп бизнесмена с пистолетом-пулеметом

Известный украинский бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф покончил жизнь самоубийством в центре Киева, сообщает hromadske. Информацию об этом подтвердил начальник криминальной полиции украинской столицы Герман Приступа.

Родственники предпринимателя обнаружили его труп вечером 25 февраля. Они вызвали полицию, после чего тело Вульфа отправили на экспертизу; кроме того, будет изучен «предмет, похожий на оружие».

По информации издания «Страна.ua», при обнаружении тела у Вульфа в руках был пистолет-пулемет «Скорпион». Там же обнаружили и стреляную гильзу.

Полиция возбудила дело об умышленном убийстве с отметкой «самоубийство».

Как пишет «Страна.ua», Вульф был довольно известен в бизнес-кругах коммерсантов, которые начинали свой бизнес в 90-е годы. Бизнесмен заявлял, что имел коммерческие отношения с предпринимателем Вадимом Шульманом, однако они рассорились. Шульман, в свою очередь, получил широкую известность на Украине после того, как подал заявление в ФБР США против олигарха Игоря Коломойского. В результате началось расследование уголовного дела.

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