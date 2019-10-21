Коломойский заявил о готовности посмеяться над самоубийством соратницы Порошенко

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов посмеяться над гипотетическим самоубийством бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой номера студии «Квартал 95», в котором был высмеян поджег ее дома. Об этом сообщают «Українськi Новини».

«Но что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой — это будет смешно», — заявил он. Коломойский подчеркнул, что считает Гонтареву «психически неуравновешенной и сумасшедшей дурой».

Также олигарх заявил, что не сочувствует Гонтаревой. «Я сочувствую десяткам, а может и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. Она никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница», — считает Коломойский.

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В очередном выпуске шоу «Вечерний квартал» Евгений Кошевой и женская группа национального хора имени Веревки исполнили песню «Горела хата» на мотив украинской народной песни «Горіла сосна». В частности, в песне звучали слова: «Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала... Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича». Это выступление Гонтарева назвала позором для всей страны.

18 сентября бывшая глава Нацбанка заявила, что ряд происшествий, которые происходили вокруг нее — в частности, ДТП в Лондоне, в котором ее сбила машина, и поджоги — инициированы олигархом Игорем Коломойским.

Ранее сообщалось, что злоумышленники сожгли расположенный под Киевом дом Гонтаревой. Возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, и дом полностью сгорел.

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За последнее время это уже третий инцидент, связанный с Гонтаревой. 5 сентября в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил ее сын Антон. 30 августа в центре Лондона женщину сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением.

В августе Генпрокуратура Украины заподозрила Бориса Филатова — бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен (шесть миллионов долларов).

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