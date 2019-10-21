Соратница Порошенко сочла позором шутки студии Зеленского о поджоге ее дома

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что номер студии «Квартал 95», которую до своего избрания на пост президента возглавлял Владимир Зеленский, с высмеиванием поджога ее дома является «позором для всей страны». Об этом она заявила «Радио Свобода».

«Это стыд. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора — это уже позор для всей страны», — заявила она.

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Гонтарева также сообщила, что рассматривала возможность обращения в суд, однако считает, что ее жалоба останется безрезультатной. «Если судиться, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажны в пользу [олигарха Игоря] Коломойского. Вы это и сами видите», — подчеркнула она.

В очередном выпуске шоу «Вечерний квартал» Евгений Кошевой и женская группа национального хора имени Веревки исполнили песню «Горела хата» на мотив украинской народной песни «Горіла сосна». В частности, в песне звучали слова: «Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала... Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича».

18 сентября Гонтарева заявила, что ряд происшествий, которые происходили вокруг нее — в частности, ДТП в Лондоне, в котором ее сбила машина, и поджоги — инициированы олигархом Игорем Коломойским.

Ранее сообщалось, что злоумышленники сожгли расположенный под Киевом дом Гонтаревой. Возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, и дом полностью сгорел.

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За последнее время это уже третий инцидент, связанный с Гонтаревой. 5 сентября в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил сын Гонтаревой Антон. 30 августа в центре Лондона Гонтареву сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением.

В августе Генпрокуратура Украины заподозрила Бориса Филатова — бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен (6 миллионов долларов).

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