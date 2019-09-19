Американцы озаботились нападениями на соратницу Порошенко

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с членами парламента. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Инициативу пригласить Гонтареву в страну выдвинула сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур.

«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение — это путь к будущему», — подчеркнула Каптур.

18 сентября Гонтарева заявила, что ряд происшествий, которые происходили вокруг нее, в частности ДТП в Лондоне, в котором ее сбила машина, и поджоги, инициированы олигархом Игорем Коломойским.

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Ранее сообщалось, что злоумышленники сожгли расположенный под Киевом дом Гонтаревой. Возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, в итоге дом полностью сгорел.

За последнее время это уже третий инцидент, связанный с ней. До этого, 5 сентября, в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил сын Гонтаревой Антон. Еще раньше, 30 августа, в центре Лондона Гонтареву сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением.

В августе 2018 Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко Бориса Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен (6 миллионов долларов).

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