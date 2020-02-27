Российский депутат устроил погром в салоне красоты и попал на видео

Видео: Иванова Светлана / YouTube

Бывший мэр Твери, депутат Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев вломился в один из местных салонов красоты и устроил там погром. Он обесточил помещение, которое занимает салон, и несколько раз ударил его владельца. Видео нападения депутата опубликовала сотрудница салона на YouTube.

«Днем, когда работа была в разгаре, в салон ворвался депутат <...> Олег Станиславович Лебедев. Он стал размахивать руками, кричать и срывать работу салона. Несколько раз ударил собственника, выключал электричество, тем самым парализовав работу салона на час, испугал клиентов своим неадекватным поведением, забрал ключ от пожарного выхода, заблокировав пути эвакуации. Ударил дверью нашу управляющую так, что у нее на бедре образовалась большая гематома. Ужасно!» — говорится в описании к видео.

Сам депутат на опубликованных кадрах не объясняет причину своего поведения. Он молча отключает электричество и не отвечает на вопросы владельца салона, снимавшего его на видео. Несколько раз Лебедев ударил мужчину по лицу. По словам сотрудницы салона, опубликовавшей видео, поведение депутата «нанесло непоправимый урон репутации салона».

В комментариях к видео один из пользователей поделился информацией о возможной причине конфликта. По данным сайта Seldon.Basis, Лебедев является собственником части здания, в котором расположен салон красоты. Совладелец здания, которого, судя по всему, и ударил депутат, якобы имеет задолженность по арендной плате более 644 тысяч рублей, из-за которой на него подали в суд.

Депутат подтвердил «ТИА», что он давно ведет с собственником салона судебные разбирательства. «В тот день я зашел туда с судебной экспертизой. Сейчас мы готовим иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Будем разбираться с этим видео уже в суде», — сказал он, отметив, что виноватым себя не считает.

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