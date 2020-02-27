Умер писатель Клайв Касслер

Американский писатель Клайв Касслер скончался в возрасте 88 лет. Об этом его супруга сообщила в Facebook.

Причина смерти не уточняется. Писатель умер 24 февраля.

Клайв Касслер выпустил первый роман «Средиземноморский пират» в 1973 году. Популярность автору принесла его третья книга «Поднять Титаник», которая была экранизирована в 1980 году. Также он известен по роману 1992 года «Сахара», фильм по которому был выпущен в 2005-м. Все три книги вошли в серию «Дирк Питт», также в библиографии Касслера есть циклы «Досье НУМА», «Хроники "Орегона"», «Исаак Белл» и «Приключения Фарго». Помимо писательства, Касслер увлекался мореплаванием, поиском и подъемом затонувших кораблей.