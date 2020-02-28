Российских водителей оштрафовали на 106 миллиардов рублей за год

Сумма штрафов, наложенных на российских водителей в 2019 году, превысила 106,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные МВД и ГИБДД пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что 82,7 миллиарда рублей составила сумма штрафов, зафиксированных камерами. На 20,2 миллиарда оштрафовали водителей инспекторы.

Всего в прошлом году органы Госавтоинспекции вынесли 142,1 миллиона штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения. Это на 11 процентов больше, чем в 2018-м. Самым частным нарушением стало превышение скоростного лимита: выписано 101,8 миллиона штрафов. 12 миллионов постановлений вынесено за несоблюдение требований знаков и разметки; 5,1 миллиона — за проезд на красный свет; 3,3 миллиона — за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге, разъезда или обгона.

Также ГИБДД привела данные о пьянстве за рулем. Так, в 2019 году инспекторы завели более 308 тысяч дел за нетрезвое вождение, что на 11 процентов меньше, чем годом ранее. В 173 тысячах случаев водители отказались от освидетельствования. При этом до судов дошли 260 тысяч дел. По их итогам 173 тысячи граждан были лишены прав, 45,4 тысячи — арестованы, 18,5 тысячи — оштрафованы. Еще 2,1 тысячи дел о пьяном вождении прекращено.

Ранее в феврале сообщалось, что ГИБДД вместе с Федеральной службой судебных приставов начали отлавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такая мера применяется в отношении тех водителей, кто имеет сотни неоплаченных штрафов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



