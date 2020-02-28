Ожирение спасло мужчину от смерти

В пабе The Christopher Creeke английского города Борнмут, графство Дорсет, тучный мужчина упал с лестницы и остался жив благодаря большому животу. Об этом сообщает газета The Sun.

В августе прошлого года 61-летний Колин Хейз (Colin Hayes) спускался по лестнице в туалет, оступился и упал. В больнице у него обнаружили внутримозговое кровоизлияние. Со слов врачей, ожирение спасло его от смерти, поскольку толстый живот смягчил удар при падении. «Я не помню, как все произошло. Доктора уверяют меня, что будь я худее, я, вероятно, был бы уже мертв. Если бы не мое пузо, я приземлился бы прямо на голову», — рассказывает он.

Хейз провел четыре дня в больнице под наблюдением медиков. «Лишний вес спас мне жизнь», — подчеркивает он. Несмотря на это после случившегося Хейз решил привести себя в форму и с тех пор похудел на 12,7 килограмма.

В августе прошлого года сообщалось, что толстый живот спас жительницу Новой Зеландии Монику Мэттьюс (Monique Matthews) от гибели в ДТП. В больнице врачи заявили, что она осталась жива только благодаря лишнему весу.

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