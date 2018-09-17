Мощный пресс спас британцу жизнь

Британец выжил после того, как его переехал пикап-мусоровоз, благодаря накачанным мышцам пресса. Об этом сообщило издание The Mirror.

Инцидент произошел в городе Норидж, графство Норфолк. 21-летний Джек Мур (Jack Moore) вздремнул на траве в парке вместе со своей девушкой Вики Кларк (Vicky Clarke), когда по ним проехал двухтонный пикап Toyota Hilux. Мур проснулся, когда колеса мусоровоза были в полуметре от него, и не успел ничего предпринять. «Переднее колесо раздавило мой живот, это было ужасное зрелище. Думаю, я сразу не почувствовал боль из-за всплеска адреналина», — рассказал он. Затем пикап наехал на его девушку и развернулся, но Мур успел немного отползти, чтобы не попасть под колеса второй раз.

Британец не мог кричать из-за раздавленного легкого, тем не менее, авария привлекла посетителей парка, и они вызвали скорую. Пока машина была в пути, они поддерживали молодого человека и помогали ему фокусироваться на дыхании, чтобы немного отвлечься от боли.

Ему раздробило легкое и серьезно повредило печень. Кларк получила перелом ключицы, трещину в грудной клетке и множественные переломы позвонков. «Доктора сказали, что мне очень повезло, что у меня такие мышцы, иначе ранения были бы еще более серьезными, может, я бы и не выжил. Также то, что я вел здоровый образ жизни до аварии, помогло мне быстрее восстановиться», — признался он.

Тем не менее, Мур до сих пор страдает от посттравматического расстройства и не может нормально ходить в туалет.

Водителя пикапа уволили и заставили заплатить штраф 195 фунтов. Адвокат молодого человека Саманта Уильямс (Samantha Williams) отметила, что считает наказание неадекватным и требует его пересмотра.

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