В России отреагировали на слухи о возможности закрытия Турцией проливов

Эскалация конфликта в сирийской провинции Идлиб не дает повода турецким властям закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей ВМФ России. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель практики международных споров адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгений Ращевский.

Реагируя на соответствующие слухи, эксперт по морскому праву объяснил, что сложившаяся ситуация в Сирии не должна привести к применению конвенции Монтрё, которая дает право Анкаре закрывать проход через проливы для военных кораблей других государств, если в Турции увидят в этом военную угрозу для себя. Он подчеркнул, что боевые действия в настоящий момент идут за пределами Турции, на территории Сирии.

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Власти Турции могут принять решение о перекрытии проливов на основании статей 20 и 21 конвенции 1936-го года. Документ дает стране такое право, если Анкара посчитает, что находится «под угрозой непосредственной военной опасности».

Ранее 28 февраля турецкий журналист Хакан Челик сообщал, что Турция может ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб. По его мнению, Анкара рассматривает возможность перекрытия пролива, если Москва будет противодействовать турецкой военной операции в Сирии. Помимо этого, журналист предположил, что Анкара закроет воздушное пространство Турции для российской авиации.

В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат. В Минобороны России заявили, что турецкие войска попали под удар, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.

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