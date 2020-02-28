Волнистый попугайчик облысел из-за стресса и потерял возможность летать

Жительница голландского города Зутермер приютила лысого волнистого попугайчика, который потерял все перья из-за стресса от жизни с предыдущими владельцами. На видео с попугайчиком обратило внимание издание Daily Mail.

Нарджара Беннаарс (Nardjana Bennaars) забрала к себе домой волнистого попугайчика по кличке Коко, который из-за стресса подхватил вирусное заболевание и облысел. Предположительно, предыдущие владельцы плохо обращались с птицей.

Из-за отсутствия перьев Коко потерял возможность летать. На записи видно, как в какой-то момент попугайчик яростно хлопает крыльями, после чего сдается и идет пешком. Несмотря на отсутствие стресса и уход со стороны любящей хозяйки, перья Коко до сих пор не растут. «Заболевание поразило перьевые фолликулы. Иногда на голове и груди Коко отрастают крошечные перья, но они быстро выпадают», — рассказала Беннаарс.

«Я забочусь о Коко. У меня дома всегда тепло, я люблю ее всем сердцем и стараюсь сделать ее жизнь лучше, насколько это возможно», — подчеркнула она.

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