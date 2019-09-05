Ежи облысели из-за закрытия зоопарка

Защитники животных спасли из зоопарка ежика, у которого выпали все иголки. Об этом сообщает Mirror Online.

В сети появилось видео, на котором лысый еж медленно идет по своей клетке к миске с водой. Посетитель таиландского зоопарка в городе Накхонситхаммарат выложил запись во вторник, 3 сентября. Видео стало популярным в сети, пользователи ужаснулись внешним видом животного.

Зоозащитники в этот же день увидели запись и решили помочь. Они приехали в зоопарк и обнаружили там еще двух ежей с такими же симптомами. Всех трех животных доставили в ветеринарную клинику и оказали необходимую помощь. Защитники природы рассказали изданию, что иглы у ежиков выпадают из-за болезни. По их словам, сейчас власти следят за состоянием животных.

Сотрудник зоопарка Джерм Камлангкуа сказал, что срок действия лицензии у зоопарка истек, и местные власти не продлевали ее. Зоопарк находится на грани закрытия. Сотрудник добавил, что еж, которого сняли на видео, уже пожилой, ему 7 лет.

Средний срок жизни ежей составляет от 4 до 8 лет. Известны случаи, когда ежи рождались без иголок. Однако если иглы выпадают из-за болезни, животные могут умереть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!