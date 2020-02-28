Режиссер «Кармен» провел две недели в коме

Российский режиссер и актер Александр Хван провел две недели в искусственной коме. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 28 февраля.

Близкие кинематографиста рассказали, что у него диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, вызванную многолетним курением. Отмечается, что Хвану, которого в скором времени переведут в общую палату, понадобится помощь сиделки. Родственники также пояснили, что после окончания лечения хотят подыскать для него санаторий в Подмосковье.

О том, что режиссер госпитализирован в тяжелом состоянии, стало известно 7 февраля. За последние полгода он попадает в больницу уже второй раз. В октябре 2019-го года его доставили в одну из столичных клиник из-за проблем с дыханием.

62-летний Александр Хван снял такие фильмы, как «Кармен», «Умирать легко», «Дюба-дюба», а также сериалы «Марьина роща», «Сильнее судьбы» и «Взгляд из вечности». Помимо этого, он сыграл эпизодические роли в лентах «Питер FM», «Научная секция пилотов» и «Мания Жизели».

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