Режиссера «Кармен» госпитализировали в тяжелом состоянии

Российского режиссера и актера Александра Хвана госпитализировали. Об этом сообщает Пятый канал в пятницу, 7 февраля.

Кинематографист находится в тяжелом состоянии. Ближайшие несколько дней он проведет под наблюдением врачей.

62-летний Александр Хван снял такие фильмы, как «Кармен», «Умирать легко», «Дюба-дюба», а также сериалы «Марьина роща», «Сильнее судьбы» и «Взгляд из вечности». Помимо этого, он сыграл эпизодические роли в лентах «Питер FM», «Научная секция пилотов» и «Мания Жизели».

За последние полгода режиссер попадает в больницу уже второй раз. В октябре 2019-го года его доставили в одну из столичных клиник из-за проблем с дыханием. Медики диагностировали у него обострение хронического бронхита.

Ранее в пятницу сообщалось о госпитализации народного артиста России Валерия Гаркалина. 65-летний актер обратился к врачам после того, как у него началась одышка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!