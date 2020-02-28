Генерал-майор МВД сел за финансовые нарушения на 300 миллионов рублей

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю генерал-майор полиции Александр Сидоренко получил пять лет колонии общего режима за финансовые нарушения на 300 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает «Камчатка-Информ».

Суд Петропаловска-Камчатского признал Сидоренко виновным в преступлениях по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он был взят под стражу в зале суда.

Как уточняет Telegram-канал «Следак шепнул», финансовые нарушения были выявлены при реализации государственного контракта по строительству базы авиационного отряда специального назначения.

Сидоренко арестовали в сентябре 2017 года. Тогда стало известно, что он с целью скрыть преступление принял меры к продолжению стройки силами и средствами подведомственного учреждения.

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