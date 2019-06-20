Сын генерала ФСБ сел за торговлю наркотиками

Евгений Зданович — 46-летний сын генерал-лейтенанта Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Здановича — приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 20 июня, адвокат осужденного Александр Иванов сообщил РИА Новости.

Приговор Евгению Здановичу вынес Никулинский районный суд Москвы.

По версии следствия, 10 августа 2018 года Евгений Зданович приобрел у неустановленного лица 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны. Затем он расфасовал наркотики по мелким упаковкам, чтобы в дальнейшем заложить в тайники, но был задержан. Решением суда Здановича-младшего арестовали на все время следствия.

Отец обвиняемого Александр Зданович с 1972 года проходил службу в органах КГБ СССР и органах безопасности России. В 1996 году он возглавил Центр общественных связей ФСБ РФ, а в 1999 — Управление программ содействия ФСБ. В эти годы он постоянно выступал от имени спецслужбы по всем актуальным вопросам и входил в состав оперативных штабов во время терактов. В конце 2003 года перешел в ВГТРК, став заместителем генерального директора по безопасности.

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