Сын генерала ФСБ пошел под суд за торговлю наркотиками

Никулинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о торговле наркотиками в крупном размере, обвиняемым по которому проходит Евгений Зданович — 46-летний сын генерал-лейтенанта Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Здановича. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 10 августа 2018 года Евгений Зданович приобрел у неустановленного лица 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны. Затем он расфасовал наркотики по мелким упаковкам, чтобы в дальнейшем заложить в тайники, но был задержан. Решением суда Здановича-младшего арестовали на все время следствия.

Сегодня в судебном процессе огласили обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 5 июня — на нем будут допрошены свидетели. Евгению Здановичу грозит до 20 лет лишения свободы.

Отец обвиняемого Александр Зданович с 1972 года проходил службу в органах КГБ СССР и органах безопасности России. В 1996 году он возглавил Центр общественных связей ФСБ РФ, а в 1999 — Управление программ содействия ФСБ. В эти годы он постоянно выступал от имени спецслужбы по всем актуальным вопросам и входил в состав оперативных штабов по совершенным терактам.

Зданович отличался завидной оперативностью и открытостью: так, комментируя события в Буденновске, откровенно сказал: «спецслужбы готовы к оперативными и решительным действиям, однако в данном случае не хватило политической воли». В конце 2003 года перешел в ВГТРК, став заместителем генерального директора по безопасности. Доктор исторических наук.

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