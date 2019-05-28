Радикал готовился напасть на ФСБ

Предотвращен теракт против сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, нападение готовил сторонник радикального ислама. Подозреваемый арестован, против него возбуждено уголовное дело.

Преступление было предотвращено два месяца назад, уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

24 мая сообщалось о приговоре, вынесенном судом в Хабаровске организатору и рядовому участнику экстремистского сообщества «Штольц» за нападение на региональное управление ФСБ в 2017 году. Лидер организации по фамилии Таланов был осужден на 25 лет лишения свободы. Его сообщник — бывший студент колледжа МЧС 1999 года рождения по фамилии Лимонов получил 9,5 лет.

Нападение на региональное управление ФСБ произошло 21 апреля 2017 года. 17-летний Антон Конев открыл стрельбу перед зоной технического контроля приемной УФСБ по региону. В результате были убиты сотрудник управления и один из посетителей приемной, а еще один посетитель ранен. Нападавший был застрелен.

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