Главарю бруклинской группировки Пельменю вынесли приговор

В Нью-Йорке вынесли приговор главарю бруклинской преступной группировки Алексею Цветкову, известному по кличке Пельмень. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает «МК».

По данным издания, 40-летнего гражданина Украины Цветкова приговорили к 16,5 годам лишения свободы с возмещением ущерба в сумме около полутора миллионов долларов. Его подельника — 36-летнего уроженца Молдавии Леонида Гершмана (Ленчика) — 16 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Цветкова и Гершмана вместе с другими сообщниками арестовали в США в августе 2016 года. Два года спустя присяжные признали их лидерами преступной группы, в течение нескольких лет промышлявшей рэкетом в бруклинских районах Брайтон-Бич, Шипсхед-Бэй и Кони-Айленд. Группу признали синдикатом, подчинявшимся членам организованной преступной группировки «Воры в законе», расположенной в разных странах СНГ, а также Израиле.

Суд установил, что в преступные деяния участников группы входили вымогательства, поджоги, незаконные азартные игры, а также распространение марихуаны. Все фигуранты дела, за исключением Цветкова и Гершмана, признали вину.

С момента ареста лидеры преступной группы находятся в бруклинской федеральной тюрьме MDC. Оттуда их могут направить в Отисвил на севере штата Нью-Йорк или в Форт-Дикс, находящуюся в Нью-Джерси.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru