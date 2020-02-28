На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

У Украины достаточно сил, чтобы в случае конфликта в Черном море не допустить высадки российских войск на берег. Об этом в интервью изданию «Укринформ» заявил заместитель командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.

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По его словам, российские десантники не смогут «взять» Одессу. «Но мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу», — заявил Тарасов.

Он оценил возможности противодесантной обороны украинского побережья, заметив, что власти должны восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания и обеспечить защиту портов. Вице-адмирал признал при этом, что ВМС Украины не имеют шансов достичь паритета с российским флотом на море.

Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил военную мощь России в Крыму. За последние шесть лет российские власти перевооружили весь корабельный состав Черноморского флота, размещенный на полуострове, отметил он.

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