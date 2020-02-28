Турки пришли к российскому консульству после авиаударов в Идлибе

В Стамбуле у стен генконсульства России прошла акция протеста против действий российских и сирийских военных в провинции Идлиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что активисты пришли к зданию российской дипмиссии в районе Таксим с требованием привлечь к ответственности всех причастных к гибели турецких военнослужащих в Идлибе. Участники акции возложили ответственность за инцидент на российское руководство.

Материалы по теме Битва тиранов Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

Турецкая полиция усилила меры безопасности у генконсульства.

Ранее в Минобороны России объяснили удар по турецким военным в Сирии. В ведомстве отметили, что турецкие войска попали под удар, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.

В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!