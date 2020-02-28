Турки пришли к российскому консульству после авиаударов в Идлибе

В Стамбуле у стен генконсульства России прошла акция протеста против действий российских и сирийских военных в провинции Идлиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство «Анадолу».
Отмечается, что активисты пришли к зданию российской дипмиссии в районе Таксим с требованием привлечь к ответственности всех причастных к гибели турецких военнослужащих в Идлибе. Участники акции возложили ответственность за инцидент на российское руководство.
Турецкая полиция усилила меры безопасности у генконсульства.
Ранее в Минобороны России объяснили удар по турецким военным в Сирии. В ведомстве отметили, что турецкие войска попали под удар, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.
В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.
Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.