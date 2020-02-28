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Решена загадка эволюции странного существа

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Ученые Эксетерского университета в Великобритании решили загадку эволюции древнего червеобразного существа Facivermis, который жил примерно 518 миллионов лет назад в кембрийский период. Оказалось, что это странное животное потеряло большую часть свои конечностей, демонстрируя ранний пример биологической редукции. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи обнаружили окаменелость, которая представляла собой останки животного, задняя часть которого окружена трубкой и закреплена к ее концу. У существа было длинное тело с пятью парами конечностей у головы. У родственных видов имелись задние конечности, предназначенные для ходьбы. Новая находка указывала на то, что Facivermis потерял задние конечности, поскольку те мешали бы ему вести оседлый образ жизни. Передние ноги животное использовало для ловли пищи.

Ранее считалось, что Facivermis является недостающем звеном между не имеющими конечностей червями-циклонейралиями и группой ископаемых животных лобоподов. Теперь выяснилось, что десятиногое существо в трубке само является лобоподом. Это самый ранний пример редукции конечностей, подобной той, что наблюдается у змей.

Facivermis относится к группе лобоподов, которая дала начало трем современным типам животных: членистоногим, тихоходкам и онихофорам (бархатным червям).

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