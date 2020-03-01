Россияне стали меньше тратить в интернете

Россияне сократили свои траты в отечественных и зарубежных интернет-магазинах, свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), передает газета «Известия».

За последние пять лет средний чек в онлайн-магазинах снизился. В 2015 году россияне в среднем тратили 3,6 тысячи рублей за одну покупку, а в 2019-м эта сумма составила 2,6 тысячи рублей. По сравнению с 2018 годом сумма чека упала на 13 процентов, два года назад россияне тратили на покупку в интернет-магазине в среднем три тысячи рублей.

При этом средний чек на зарубежных площадках составил 18 долларов в 2015 году, девять долларов в 2018-м, а в 2019 году сумма составила 7,5 доллара.

В российских магазинах в основном покупают одежду, бытовые товары и электронику, заявил президент ассоциации Александр Иванов. При этом в зарубежных россияне предпочитают приобретать аксессуары для смартфонов, одежду и мелкие товары для дома. Как считает Иванов, снижение средней суммы покупки обусловлено тем, что покупательская способность падает.

При этом общий объем рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41 процент — до 19,1 миллиарда долларов, из которых на внутренние продажи пришлось почти 16,3 миллиарда долларов.

В феврале сообщалось, что россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.

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