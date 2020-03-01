Россиянин матом обругал подростков за мат

Россиянин в кафе услышал, как подростки ругаются матом, возмутился и обматерил их. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На записи видно, как мужчина кричит на сидящих за столиком подростков, называет их «тварями е…ми», требует «сделать е…ки ровно» и «обосраться н…й». Одна из посетительниц кафе пригрозила ему, что вызовет милицию. На это мужчина ответил: «Да вызывай кого хочешь, сука!» — и ударил двоих подростков рукой по головам.

Его оттащил другой посетитель, которому рассерженный гражданин объяснил: «Ты посмотри, как они себя ведут! У меня дочь рядом с ними сидит, а они "х…й, н…й, б…ь", смеются».

Один из подростков заявил журналистам, что мужчина сам сначала обматерил пожилую женщину, «потому что та не слышала, что ее заказ готов». «После этого он подошел к нам, и это все началось. Мы сидели достаточно спокойно. Может, местами громко смеялись, но не более», — уверяет школьник.

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