«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Винисиус Жуниор (71-й минута) и форвард Мариано Диас (92-я).

Таким образом, «Реал» вышел на первое место в Ла Лиге, имея в активе 56 очков. Каталонцы располагаются на втором месте, отставая от мадридцев на одно очко.

До этого «Реал» не выигрывал в трех матчах подряд. Команда сыграла вничью с «Сельтой» и проиграла «Леванте» в чемпионате страны, а также проиграла в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

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