Евро установил рекорд

Евро взлетел до 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 2 марта. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В 16:40 по московскому времени курс европейской валюты достиг 75 рублей, установив рекорд. В предыдущий раз евро находился на таком уровне 1 марта 2019 года.

Доллар в ходе торгов на Мосбирже также растет после небольшого снижения на открытии. По состоянию на 16:00 по московскому времени американская валюта торговалась на уровне 67,33 рубля.

В последнюю неделю февраля российские и зарубежные индексы переживали сильнейшее падение на фоне опасений из-за распространения коронавируса. В результате за неделю совокупная капитализация мирового рынка сократилась на 5 триллионов долларов.

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