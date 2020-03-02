Названа главная причина развития человечества

Международная группа ученых выяснила, что охотники-собиратели сыграли главную роль в развитии человечества и появлении цивилизации. О причинах древних технологических революций сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили социальные связи в небольших общинах современных охотников-собирателей, живущих на Филиппинах, например, племена аэта. Специалисты дали 53 взрослым аэта из семи взаимосвязанных племенных лагерей (стоянок) устройства слежения и регистрировали случаи социального взаимодействия между членами различных стоянок в течение одного месяца. Как и ожидалось, люди чаще общались с жителями своего лагеря, однако ежедневно они взаимодействовали с аэта из других лагерей.

Ученые разработали компьютерную модель социальной структуры и смоделировали создание лекарственного вещества на растительной основе. В этом вымышленном сценарии люди делились своими знаниями о лекарственных растениях при каждом взаимодействии и объединяли эти знания для разработки лучших лекарств. Согласно результатам, для появления эффективного лекарственного средства требовалось в среднем от 250 (для лесных стоянок) до 500 (для прибрежных стоянок) социальных взаимодействий.

По словам исследователей, их работа показывает, что социальная структура, состоящая из небольших и взаимосвязанных групп, возможно, способствовала культурным и технологическим революциям, когда Homo sapiens распространились по Африке и за ее пределами.

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