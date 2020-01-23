Решена главная проблема появления жизни на Земле

Ученые Гарвардского университета предложили новую модель появления первых РНК — молекул, необходимых для существования живых организмов. Это позволяет решить главную проблему возникновения жизни на Земле, согласно которой должны были существовать какие-то предшественники нуклеиновых кислот. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи предположили, что РНК возникла из молекулы, состоящей из смеси различных нуклеотидов со схожей химической структурой: арабино- (АНК), дезокси- (ДНК) и рибонуклеотидов (РНК). По мнению специалистов, маловероятно, что современная версия РНК сформировалась бы сразу. Скорее всего, в ее появлении сыграли роль как существующие сейчас нуклеотиды (ДНК и РНК), так и уже исчезнувшие (АНК).

Гибридная РНК благодаря химической эволюции превратилась в чистую РНК, поскольку последняя точнее и быстрее воспроизводится, чем ее аналоги. Однако АНК- и ДНК-нуклеотиды могли помочь РНК развить способность копировать себя. Со временем этот тип нуклеиновых кислот стал однородным.

Основной гипотезой о появлении ДНК и первых клеток в настоящее время является гипотеза РНК-мира, согласно которой сначала происходило образование молекул РНК. Некоторые из них были рибозимами — соединениями, обладающими ферментативной активностью и обеспечившими последующий катализ ДНК.

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