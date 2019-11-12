Найдены предшественники иных форм жизни

Ученые Университета Эмори в США выяснили, что генетическую информацию способны хранить не только ДНК и РНК, но и около миллиона химических аналогов, которые могли бы стать основой для иных форм жизни. Об этом сообщает издание LiveScience.

Исследователи разработали компьютерную программу для создания химических формул молекул, подобных нуклеиновой кислоте. ДНК состоит из нуклеотидов, которые способны образовывать комплементарные пары и формировать длинные цепочки из таких пар. Программа подобрала более 1,1 миллиона молекул, которые обладают такими же свойствами.

Авторы полагают, что в ходе пребиотической эволюции, когда еще не существовало живых организмов, возникло множество различных нуклеиновых кислот, однако основой для жизни послужили только две из них — ДНК и РНК, ставшие оптимальными переносчиками генетической информации.

Новые препараты на основе аналогов нуклеиновых кислот могли бы помочь в борьбе против вирусных инфекций и злокачественных клеток. Подобные лекарства уже используются при антисмысловой терапии, при которой короткие нуклеотидные последовательности присоединяются к матричной РНК, препятствуя синтезу белка.

Согласно гипотезе РНК-мира, молекулы РНК, обладающие способностью катализировать собственное копирование, были предшественниками живых клеток.

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