Решена многолетняя загадка ДНК

Ученые Корнеллского университета в США раскрыли многолетнюю загадку, каким образом нити ДНК, находящиеся в составе двойной спирали, способны размножаться, не запутываясь. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи выяснили, что механические свойства хроматина (комплекса ДНК с белками) определяют, как его нити будут переплетаться. Во время размножения (репликации) ДНК сложный белковый комплекс реплисома распутывает две нити, однако при этом сама ДНК должна вращаться вокруг оси. Это приводит к напряжению и перекручиванию спирали.

Если перекручивание (сверхспирализация) находится спереди от реплисомы, то дочерние нити ДНК не запутываются и легко разделяются. Однако если сверхспирализация возникает позади реплисомы, то возникает риск повреждения генов. Исследователи обнаружили, что скручиванию подвергается, скорее всего, лишь одна нить хроматина, в результате чего дополнительный поворот ДНК всегда находится впереди реплисомы.

По словам ученых, хотя хроматин обычно рассматривается как препятствие для размножения ДНК, его топологические свойства облегчают репликацию.

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