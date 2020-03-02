Закованную в цепи беззубую обезьянку заставляли отжиматься на потеху туристам

Зоозащитники на острове Пхукет в Таиланде сняли видео, на котором лишенную зубов и закованную в цепи обезьяну заставляют отжиматься и поднимать гири для развлечения туристов. На кадры обратило внимание издание Daily Mail.

На записи, снятой скрытой камерой, видно, как куратор в зоопарке заставляет беззубую обезьянку поднимать металлические гири над головой и выполнять приседания. Затем животное должно забивать мячи в сетку, кататься на велосипеде, ходить на задних лапах и стоять на крошечной деревянной табуретке на потеху толпе. На обезьяне надет металлический ошейник, а температура в здании превышает 30 градусов по Цельсию.

Предположительно, животному удалили зубы, чтобы оно не могло защитить себя.

Этот зоопарк привлек внимание организации зоозащитников PETA после появления аналогичной записи, на которой видно, как жестоко обращаются с животными представители туристической индустрии Таиланда.

Вице-президент азиатского подразделения PETA Джейсон Бейкер (Jason Baker) рассказал, что таких обезьянок отбирают у матерей сразу после рождения и лишают всего, что для них естественно и важно. Представители туристической индустрии превращают животных в рабов ради собственной выгоды.

Ранее сообщалось, что в Колумбии зоозащитники конфисковали у владелицы заповедника льва и довели его до истощения. По ее словам, когда льва конфисковали, он весил 250 килограммов, теперь он весит всего 90 килограммов.

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