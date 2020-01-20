Поедающие друг друга заживо свиньи попали на видео

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В Северной Ирландии представители движения Meat The Victims, которое борется за права животных, сняли на видео поедающих друг друга заживо свиней-каннибалов. Положение животных привлекло внимание Metro.

Активисты проникли на ферму братьев МакГакиан, расположенную в городе Баллимина, в ночь на 14 января. Акция протеста длилась с 4:30 до 7:00 по местному времени. В ней приняли участие зоозащитники из Канады, Новой Зеландии, Испании и Германии.

Расследование проводилось под руководством активистки за права животных, веганки Тьюсдей Готи (Tuesday Goti). «У свиньи даже не было сил кричать, когда ее ели заживо», — рассказала она журналистам Metro. На кадрах, размещенных в социальных сетях, голодные свиньи поедают своих сородичей; там же видны окровавленные мертвые особи.

В результате акции протеста владелец фермы и прибывшая полиция согласились отпустить одну свинью на свободу. Ее назвали Коннор и отправили в приют для животных. На ферме братьев МакГакиан начали расследование.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Великобритании вынесен приговор хозяйке фермы, которую обвиняли в жестоком обращении с животными. На ее участке обнаружили останки сотен животных, среди которых бродили истощенные и покрытые паразитами овцы, коровы и свиньи.

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