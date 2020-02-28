Зоозащитники забрали льва у хозяйки и довели его до истощения

В Колумбии зоозащитники конфисковали у владелицы заповедника льва и довели его до истощения. Об этом сообщает сайт NDTV.

Ана Джулия Торрес (Ana Julia Torres) более 30 лет руководит заповедником Вилла Лорена в городе Кали. 20 лет назад она забрала львенка по кличке Юпитер из цирка, где он родился, и растила его с трехмесячного возраста.

В апреле 2019 года природоохранные службы с подачи зоозащитников конфисковали Юпитера у хозяйки из-за отсутствия необходимых документов. Чиновники обвиняли Торрес в том, что она якобы плохо обращалась с сотнями диких животных. Льва поместили в зоопарк Лос Кайманес в департаменте Кордова.

Позже зоопарк закрылся, и льва перевезли в другой зоосад. Затем в соцсетях были опубликованы фотографии истощенного животного в критическом состоянии и была запущена кампания по его спасению.

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«Очевидно, что он был заперт в клетке, и его не кормили должным образом. Состояние животного ухудшилось», — сказала Торрес. По ее словам, когда льва конфисковали, он весил 250 килограммов, теперь он весит всего 90 килограммов.

Мэр Кали Хорке Иван Оспина сказал, что местные власти изучали возможность создания подходящих условий для Юпитера. Офисы генерального прокурора и полиции начали расследование факта жестокого обращения с животными. Жестокое обращение может повлечь наказание до трех лет тюремного заключения или штраф в размере до 12 тысяч долларов США (809 тысяч рублей).

Торрес готова принять льва обратно и надеется, что сможет восстановить его здоровье.

Ранее сообщалось, что активист из столицы Судана Хартума обнаружил пять истощенных африканских львов в частном зоопарке. Из-за охватившего страну тяжелого экономического кризиса животные неделями не получали достаточного количества пищи, были лишены медицинской помощи и обречены на голодную смерть.

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