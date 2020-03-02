Рианна сфотографировалась в нижнем белье своего бренда

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty. Снимок появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном кадре она запечатлена сидящей на диване на фоне туалетного столика в кружевном полупрозрачном боди-корсете и чулках в тон. В качестве обуви были выбраны белые туфли на каблуке с перьями.

Прическу знаменитости украсили розовые бигуди и несколько заколок. Ее образ дополнили жемчужные бусы, крупные серьги, несколько колец и браслетов.

Пост собрал более 155 тысяч лайков. Пользователи сети восхитились фигурой певицы в комментариях. «Рианна шикарна», — написал один. «Белье очень красивое и сексуальное», — отметил второй. «Моя любовь! Я точно закажу себе этот комплект, он прекрасно сидит на ней», — высказалась третья.

В феврале Рианна уже делилась фотографией в кружевном белом бюстгальтере и трусах из того же материала своей марки белья. Ее сфотографировали сидящей боком к фотографу на фоне ткани из светло-розового тюля, накинутой на ее ноги. На ней также были различные аксессуары и чулки в цвет наряда.

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