Мужчина построил дом мечты по роликам в интернете

Британец Грэм Харли (Graham Harley) построил дом мечты для своей семьи, опираясь на полученные из обучающих роликов на YouTube знания. Как сообщает Daily Mail, до начала строительства мужчина не имел аналогичного опыта и работал IT-специалистом.

Харли рассказал, что за годы он самостоятельно приобрел множество навыков и умений строителя. Чтобы построить дом без чьей-либо помощи, ему пришлось изучить огромное количество тем, начиная от того, как правильно штукатурить стены, и заканчивая тонкостями кровельного дела.

По словам мужчины, возведение дома заняло у него около десяти лет. Во время стройки он даже бросил работу в IT, чтобы ускорить строительство. Он рассказал, что в доме есть пять спален, две ванные комнаты, кухня и столовая, а в хозяйственных постройках он разместил спортзал и комнату для просмотра телевизора.

В общей сложности Харли потратил на дом 140 тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей по нынешнему курсу). При этом на британском рынке подобная недвижимость стоит значительно дороже — около 450 тысяч фунтов стерлингов (около 38 миллионов рублей).

В 2017 году мать-одиночка из США вместе с детьми построила дом, основываясь только на инструкциях из обучающих видеороликов на YouTube. На момент начала строительства двум дочерям американки было 15 и 11 лет, а сыновьям — 17 и 2 года.

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