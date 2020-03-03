ДНР решила подключиться к обсуждению поправок в Конституцию России

В Донецкой народной республике (ДНР) решили подключиться к обсуждению поправок в Конституцию России. С соответствующим заявлением выступил глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин, передает «Интерфакс».

«В России проходит широкое обсуждение изменений в Конституцию страны. Считаю, что граждане РФ, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс», — пояснил Пушилин. Он предложил «к широкому обсуждению» проект изменений в преамбулу основного закона, который направлял первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Депутат призывал внести в преамбулу следующую формулировку: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле». Однако в рабочей группе по изменениям в Конституцию решили преамбулу не менять. «Мы можем без этого обойтись», — сказал глава председатель комитета Думы по законодательству Павел Крашенинников. 2 марта президент России Владимир Путин внес в законопроект об изменениях Конституции поправки о боге, браке и русском народе.

В апреле 2019 года Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Документ получили 227 тысяч человек.

Часть Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили независимость в 2014 году. Киев обвиняет Россию в оккупации своих территорий.

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