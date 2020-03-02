Кадыров отреагировал на поправки Путина в законопроект об изменении Конституции

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на информацию о том, что президент Владимир Путин в понедельник, 3 марта, внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции.

Он отметил, что каждая из поправок «имеет важное значение для дальнейшей консолидации общества, сохранения и развития духовности народов России».

Кадыров обратил особое внимание на поправки, касающиеся упоминания Бога и положения о браке как союза мужчины и женщины. Лидер Чечни отметил, что Россия создаёт благоприятные условия для верующих, открывая мечети и храмы.

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