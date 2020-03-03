Кремль отреагировал на данные о поддельных подписях в показаниях Родченкова

Ситуация с достоверностью документов для Международного олимпийского комитета (МОК) за подписью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — не вопрос Кремля, отреагировал пресс-секретарь российский лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 3 марта.

При этом Песков заметил, что ситуация заслуживает самого пристального внимания.

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Информация о поддельных подписях в показаниях Родченкова появилась в СМИ 2 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) со ссылкой на заявление адвоката Алексея Панича, представляющего интересы российских биатлонисток, потребовал у МОК разъяснений по данному вопросу.

Позже в тот же день один из лучших британских экспертов подтвердил подделку подписей бывшего главы московской антидопинговой лаборатории. Подпись сравнили более чем с сотней других ее образцов.

Алексей Панич — адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил.

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