Звезду «Тайного окна» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Американского актера и режиссера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает портал BuzzFeed News.

Бывшая модель из Канады Сера Джонстон заявила, что звезда «Тайного окна» изнасиловал ее в 1983 году — на тот момент ей было 14 лет. Артист приехал в Ванкувер для работы над фильмом «Ледяной человек», где и познакомился с Джонстон.

Она рассказала, что после встречи Хаттон вместе с друзьями пригласил ее в отель и предложил выпить. Позднее актер отвел девушку в отдельную комнату в апартаментах, куда потом зашел и его товарищ. Джонстон попыталась уйти, однако артист, по ее словам, начал целовать ее и говорить: «Все будет хорошо. Это будет недолго. С тобой все будет в порядке». После этого мужчины начали насиловать ее. По словам модели, ей было очень больно, из-за чего она начала плакать.

Сам актер отрицает любые обвинения. Он отмечает, что вообще никогда не встречался с Джонстон.

Среди других известных фильмов с участием Хаттона — «Все деньги мира», «Призрак», «Французский поцелуй», «Красивый мальчик» и «Ложное искушение». В 1997 году на съемках картины «Изображая Бога» он познакомился с Анджелиной Джоли. Пара встречалась в течение года, и актриса сделала в честь возлюбленного татуировку на запястье с буквой H.

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