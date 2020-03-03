Заложники напали на захватчика после своего освобождения

Заложники торгового центра Greenhills в городе Сан-Хуан на Филиппинах напали на захватчика после своего освобождения. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, как на мужчину нападает около десятка человек, после чего тот падает на пол. Позже пострадавшего в полубессознательном состоянии уводит полиция.

О нападении в торговом центре на Филиппинах сообщалось ранее. Напавшим оказался уволенный охранник. Он начал стрельбу и взял как минимум 27 человек в заложники. По меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован.

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