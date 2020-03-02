Уволенный сотрудник торгового центра взял в заложники несколько десятков человек

Несколько десятков сотрудников торгового центра Greenhills в городе Сан-Хуан на Филиппинах взяты в заложники. Об этом сообщает издание The Manila Times в своем Twitter.

Преступник — уволенный охранник, начавший стрельбу и взявший как минимум 27 человек в заложники. Правоохранительные органы эвакуируют покупателей и других сотрудников.

По меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован, отмечает ТАСС со ссылкой на мэрию города. Сейчас полиция ведет переговоры с захватчиком.

В 2017 году боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), атаковали город Марави на филиппинском острове Минданао, захватили в заложники католического священника и около 10 прихожан.

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