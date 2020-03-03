Россиянку осудили за убийство ребенка из-за разбросанных по полу хлебных крошек

В Омске суд вынес приговор Светлане Мирзоевой, обвиняемой в убийстве маленькой дочери из-за разбросанных по полу хлебных крошек. Об этом во вторник, 3 марта, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СКР) Лариса Болдинова.

По версии следствия, 28-летняя Мирзоева расправилась с ребенком 9 мая 2019 года. Женщина распивала спиртное и увидела, что ее годовалая дочь съела булочку и накрошила на пол. Она стала насильно кормить ребенка собранными с пола крошками, в результате чего девочка перестала дышать и умерла от асфиксии.

Сожитель Мирзоевой, находившийся в той же комнате, вынес сумку с мертвым ребенком на улицу и спрятал — место захоронения найти так и не удалось. Вскоре мужчина умер, отравившись алкоголем, в это время в городе уже проводились поиски девочки — соседи заявили в полицию о ее исчезновении.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали мать ребенка по подозрению в совершении преступления. Сначала Мирзоева призналась в убийстве дочери, но потом изменила показания и обвинила во всем умершего сожителя, однако следствию удалось собрать доказательства именно ее виновности. Женщину приговорили к 11 годам колонии общего режима.

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