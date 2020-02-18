Пьяный россиянин не смог успокоить трехмесячную дочь и убил ее утюгом

Житель города Октябрьск Самарской области убил свою трехмесячную дочь утюгом, потому что не смог ее успокоить. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 8 февраля пьяный россиянин укачивал девочку. В какой-то момент она упала на пол, отец поднял ее и несколько раз прошел по комнате, но она не успокаивалась. Тогда он взял утюг и ударил ее по голове. Мать девочки в это время готовила ей еду. Утром женщина увидела, что дочь умерла. Отец вынес тело в пакете на улицу, его обнаружили 15 февраля.

СК возбудил дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»). Выяснилось, что у матери девочки было еще трое детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

В январе 2020 года житель Подмосковья подмешал в еду четырехмесячному младенцу снотворное, чтобы тот лучше спал. Ребенок умер из-за отравления медицинскими препаратами.

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