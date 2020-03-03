Вернувшемуся из ЛНР украинцу предложили жить при храме и работать за еду

Граждане Украины, освобожденные в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, пожаловались на отсутствие помощи от государства. Интервью с тремя вернувшимися экс-заключенными опубликовало издание «Факты».

Уроженец Алчевска Роман Коркишко, которого в Луганской народной республике посадили в тюрьму по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, проживает в Мариуполе в хостеле на деньги, которые ему присылает оставшаяся в ЛНР семья. В соцслужбе ему предложили: «Можем похлопотать, чтобы вы пожили при храме. Если будете там выполнять какую-то работу, раз в день покормят».

По словам Коркишко, предложение работать за еду его возмутило: «Хорошо, что хоть не на паперти стоять. Люди, я же не бомжевать сюда приехал». Экс-житель ЛНР добавил, что получает от государства «ноль целых, ноль десятых» помощи. Еще два участника обмена, проживающие теперь в Мариуполе и Харькове, также пожаловались на отсутствие помощи с жильем и работой.

Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года. Киев получил 76 человек, Донецк — 60, Луганск — 63. Предыдущий обмен провели в конце 2017 года по формуле «233 на 73».

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