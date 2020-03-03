Украинский пограничник совершил самоубийство во время службы

Военнослужащий пограничной службы Украины был найден застреленным на посту в селе Деловое Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, передает РБК-Украина.

Погибшим оказался мужчина 2000 года рождения. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Отмечается, что военный находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении.

На данный момент на месте происшествия работает полиция и скорая помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

В феврале стало известно о самоубийстве военного из третьего батальона 93-й бригады Вооруженных сил Украины. Он покончил с собой на боевом посту в районе Орехово. По словам сослуживцев погибшего, он решил свести счеты с жизнью из-за психологического давления со стороны командира подразделения.

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