Зафиксирована волна самоубийств ветеранов войны в Афганистане

За последние два месяца 14 британцев, воевавших в Афганистане, совершили самоубийства. Об этом сообщает The Independent.

По словам депутата парламента Великобритании Джона Мерсера, речь идет о смертях бывших солдат «конкретного подразделения, служивших в Афганистане в самое кровавое время». Издание отмечает, что совершившие самоубийства были участниками «Операций Геррики» — это кодовое название для всех британских операций в Афганистане, проводившихся с 2002 года до конца боевых действий в 2014-м.

К концу 2014 года в ходе этих операций погибли 453 британских солдата. По данным на февраль 2018-го, совершили самоубийства 29 участников «Операций Геррики». Как пишет издание, зафиксированная недавно волна самоубийств ускорит планы правительства по созданию новых служб охраны психического здоровья для ветеранов войны.

Министерство обороны Великобритании также проведет исследования, чтобы понять, является ли число самоубийств среди бывших военнослужащих непропорциональным по сравнению с остальным населением страны. Кроме того, будут разработаны меры для предотвращения волны суицидов в будущем.

В апреле 2019 года ростом числа самоубийств среди бывших военных обеспокоились в США. По данным министерства по делам ветеранов, каждый день совершают самоубийства около 20 бывших военнослужащих. Отмечалось, что вероятность гибели от самоубийств среди ветеранов более чем в два раза выше, чем в среднем у других граждан.

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