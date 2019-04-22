В США обеспокоились числом самоубийств среди бывших военных

В США каждый день совершают самоубийства около 20 бывших военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные министерства по делам ветеранов, передает NBC News.

Отмечается, что вероятность гибели от самоубийств среди ветеранов более чем в два раза выше, чем среди других людей. По информации телеканала, некоторые ветераны совершают самоубийство в тех учреждениях, которые призваны им помочь, — в апреле в течение пяти дней было зафиксировано три таких случая. Один ветеран покончил с собой в комнате ожидания в клинике в Остине (штат Техас), двое других — в учреждениях штата Джорджия.

Всего за последние два года было совершено 260 попыток самоубийства в учреждениях министерства по делам ветеранов, большинство из них —240 — удалось предотвратить.

По информации телеканала, в марте президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный активизировать усилия по предотвращению самоубийств среди бывших военнослужащих. В качестве мер предлагается повысить уровень медицинского обслуживания, расширить перечень предоставляемых ветеранам социальных льгот, разработать программы по адаптации бывших военных к условиям гражданской жизни. Годом ранее американский лидер подписал распоряжение, в соответствии с которым ветеранам необходимо оказывать психиатрическую помощь в течение как минимум одного года после ухода из армии.

В июле 2008 года сообщалось, что в США на горячую линию психологической помощи, организованной американским Департаментом по делам ветеранов, позвонило более 22 тысяч солдат, вернувшихся из Ирака и Афганистана. За год психологи предотвратили 1221 самоубийство. По официальной статистике, в США ежегодно заканчивают жизнь самоубийством около 6,,5 тысячи ветеранов.

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