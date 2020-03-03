Турция за сутки уничтожила в Сирии шесть танков и пять самоходок

Турецкая армия за прошедшие сутки уничтожила в Сирии шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок и два комплекса ПВО сирийской армии, сообщает агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на Минобороны Турции.

Кроме того, был сбит самолет и нейтрализованы 327 сирийских военных. По неофициальным данным, учебно-тренировочный L-39 ВВС Сирии был уничтожен ракетой, запущенной истребителем F-16.

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Атаки были проведены в рамках операции «Весенний щит» в провинции Идлиб и некоторых районах соседних регионов, добавили в турецком военном ведомстве.

В феврале в Идлибе развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками, поддерживаемыми Турцией: еще в начале текущего года сирийская армия начала крупномасштабное наступление. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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