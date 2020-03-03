Раскрыты подробности обвинений в адрес России в военных преступлениях в Сирии

Доклад комиссии ООН по Сирии, в котором говорится о военных преступлениях России, фокусируется на событиях, происходивших с июля 2019 года по январь 2020-го в провинции Идлиб. Подробности обвинения в адрес Москвы раскрыло издание The Guardian.

Комиссия сосредоточилась на двух происшествиях, в которых обнаружила доказательства того, что Воздушно-космические силы (ВКС) России участвовали в бомбардировках жилых районов. Одно из них произошло 22 июля на рынке города Мааррат-эн-Нууман, где погибли 43 мирных жителя, в том числе четверо детей. Второе расследование связано с бомбардировкой 16 августа комплекса для размещения беженцев недалеко от Хааса. В результате этого нападения погибли 20 человек, в том числе шесть детей.

О том, что в этих случаях были задействованы российские самолеты, свидетельствуют видеозаписи, фотографии, а также отчеты наблюдателей. «В обоих случаях удары ВКС России не были направлены на конкретную военную цель, что равносильно военному преступлению», — отмечает издание.

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Ранее в Турции также сообщили, что Россия наносит воздушные удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб, в результате чего гибнут мирные жители. Утверждалось, что Москва совершает атаки по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, в частности, по населенному пункту Эль-Фуа. Это привело к гибели девяти мирных жителей.

О докладе комиссии ООН стало известно в понедельник, 2 марта. Отмечалось, что в документе говорится о неизбирательных ударах ВКС России по населенным пунктам в Идлибе. При этом не уточнялось, о каких ударах идет речь.

В Кремле отвергли все обвинения комиссии ООН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что эти заявления были сделаны спустя сутки-двое после начала наступления террористов на позиции сирийской армии в Идлибе. «Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле», — пояснил он.

В феврале в Идлибе развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками, поддерживаемыми Турцией. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта в Москве.

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